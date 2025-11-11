Handel in Frankfurt: DAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

Zum Handelsende erhöhte sich der DAX im XETRA-Handel um 0,57 Prozent auf 24 096,25 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,030 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,126 Prozent auf 23 990,14 Punkte an der Kurstafel, nach 23 959,99 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 108,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 952,41 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der DAX-Kurs 24 241,46 Punkte. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2025, den Stand von 24 081,34 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Wert von 19 448,60 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 20,33 Prozent zu Buche. Bei 24 771,34 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 489,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 3,51 Prozent auf 27,43 EUR), adidas (+ 2,92 Prozent auf 162,30 EUR), Merck (+ 2,69 Prozent auf 112,65 EUR), Vonovia SE (+ 2,51 Prozent auf 25,73 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,47 Prozent auf 44,43 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Continental (-3,36 Prozent auf 63,86 EUR), Rheinmetall (-3,11 Prozent auf 1 731,50 EUR), RWE (-1,22 Prozent auf 42,94 EUR), GEA (-1,16 Prozent auf 59,60 EUR) und Commerzbank (-1,09 Prozent auf 33,54 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 355 879 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 245,537 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Bayer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die BASF-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

