Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Vonovia SE-Anlage unter der Lupe
|
19.11.2025 10:05:09
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Vonovia SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Vonovia SE-Aktie letztlich bei 24,34 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vonovia SE-Aktie investiert, befänden sich nun 410,846 Vonovia SE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Vonovia SE-Anteile wären am 18.11.2025 10 591,62 EUR wert, da der Schlussstand 25,78 EUR betrug. Mit einer Performance von +5,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Vonovia SE jüngst 22,03 Mrd. Euro wert. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Vonovia SE-Aktie bei 17,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
