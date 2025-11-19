Vonovia Aktie

Vonovia SE-Anlage unter der Lupe 19.11.2025 10:05:09

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vonovia SE-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Vonovia SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Vonovia SE-Aktie letztlich bei 24,34 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vonovia SE-Aktie investiert, befänden sich nun 410,846 Vonovia SE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Vonovia SE-Anteile wären am 18.11.2025 10 591,62 EUR wert, da der Schlussstand 25,78 EUR betrug. Mit einer Performance von +5,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Vonovia SE jüngst 22,03 Mrd. Euro wert. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Vonovia SE-Aktie bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

