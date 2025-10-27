Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|
27.10.2025 07:57:00
EU-Klimapolitik: Evonik-Chef fordert Reform der CO₂-Abgabe
In einem Interview hat Evonik-Chef Kullman scharfe Kritik am europäischen Emissionsrechtehandel geübt. Er verschaffe Staaten mit niedrigeren Standards einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Evonik-Aktie gibt nach: Unternehmenschef kritisiert CO2-Handel und fordert Abschaffung (dpa-AFX)
|
27.10.25
|EU-Klimapolitik: Evonik-Chef Kullmann fordert Reform der CO₂-Abgabe (Spiegel Online)
|
27.10.25
|EU-Klimapolitik: Evonik-Chef fordert Reform der CO₂-Abgabe (Spiegel Online)
|
22.10.25
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Evonik auf 15 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
20.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
17.10.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Minus (finanzen.at)
|
15.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AGmehr Analysen
|20.10.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
|20.10.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Evonik Buy
|Warburg Research
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|14,93
|0,88%
|Evonik Industries AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|6,90
|2,22%