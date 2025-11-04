Evonik Aktie
|14,43EUR
|-0,07EUR
|-0,48%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach den Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 15,10 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns habe etwas über seiner eigenen und auch der durchschnittlichen Analystenschätzung gelegen, schrieb Chris Counihan am Dienstag in seiner Schnelleinschätzung. Die Jahresziele für das Ebitda, den Umsatz und den freien Cashflow seien bestätigt worden./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
15,10 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14,54 €
|
Abst. Kursziel*:
3,85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14,43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,64%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
