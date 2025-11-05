Evonik Aktie

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Evonik-Investition 05.11.2025 10:05:10

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Evonik gewesen.

Das Evonik-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,10 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,975 Evonik-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 71,19 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 04.11.2025 auf 14,31 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,81 Prozent verringert.

Alle Evonik-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,77 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Damals wurde der erste Kurs eines Evonik-Anteils bei 33,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.11.25 Evonik Halten DZ BANK
05.11.25 Evonik Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Evonik Neutral UBS AG
04.11.25 Evonik Hold Warburg Research
04.11.25 Evonik Overweight JP Morgan Chase & Co.
Evonik AG 14,13

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
