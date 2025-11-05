Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
05.11.2025 10:05:10
MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das Evonik-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,10 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,975 Evonik-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 71,19 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 04.11.2025 auf 14,31 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,81 Prozent verringert.
Alle Evonik-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,77 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Damals wurde der erste Kurs eines Evonik-Anteils bei 33,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|
05.11.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Evonik auf 'Halten' - Fairer Wert 16 Euro (dpa-AFX)
|
05.11.25
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|Evonik-Aktie tiefer: Netto in den roten Zahlen im 3. Quartal (finanzen.at)
|
04.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Evonik schwach - JPMorgan: Sorge über 'Qualität' des Ergebnisses (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Evonik sieht noch keine Nachfragebelebung (dpa-AFX)
|
29.10.25
|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Evonik-Aktie gibt nach: Unternehmenschef kritisiert CO2-Handel und fordert Abschaffung (dpa-AFX)
|
27.10.25
|EU-Klimapolitik: Evonik-Chef fordert Reform der CO₂-Abgabe (Spiegel Online)
