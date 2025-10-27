Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Deutliche Reform
|
27.10.2025 10:33:38
Evonik-Aktie gibt nach: Unternehmenschef kritisiert CO2-Handel und fordert Abschaffung
Das CO2-Gebührensystem müsse weg, mindestens aber drastisch reformiert werden, sagte Kullmann. Die europäische Industrie werde nur zusätzlich im internationalen Wettbewerb belastet. Zugleich importiere Europa massenweise Produkte aus Ländern mit echten CO2-Schleudern. "Volkswirtschaftlich ist das für Europa ein Irrsinn", sagte Kullmann.
Der CO2-Emissionshandel
Der CO2-Emissionshandel ist ein marktwirtschaftliches Instrument zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Es handelt sich um ein System, bei dem Unternehmen Rechte zum Ausstoß von Treibhausgasen nachweisen müssen und damit handeln können.
Beim Emissionshandel müssen Unternehmen für jede Tonne CO2, die sie in die Atmosphäre ausstoßen, eine Berechtigung vorweisen. Diese Berechtigungen können gehandelt werden. Die Gesamtmenge der verfügbaren Zertifikate wird im Laufe der Zeit verringert, wodurch die Zertifikate teurer werden. Dies soll Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen fördern.
"Weltwirtschaftliche Bedingungen haben sich geändert"
Der Emissionshandel müsse geändert werden, weil sich die weltwirtschaftlichen Bedingungen geändert hätten, sagte Kullmann: "Wir erleben gerade einen Epochenwandel. Jeder kämpft für sich, die Industrienationen lösen die globalen Probleme nicht mehr gemeinsam." Europas Industrie habe es jetzt mit Wettbewerbern zu tun, die von ihren Regierungen tatkräftig unterstützt würden und noch wesentlich geringere Energie- und Rohstoffkosten hätten.
Auch der geplante Klimazoll, der die europäische Industrie vor Umweltdumping schützen soll, funktioniere nicht: "Europa kann im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt, einen solchen Grenzausgleichsmechanismus gar nicht durchsetzen", sagte der Manager. Die Idee des sogenannten Grenzausgleichsmechanismus sei eine formal-bürokratische Trickserei ohne Effekt.
Im Montagshandel tendieren Evonik-Aktien via XETRA zeitweise 0,93 Prozent tiefer auf 14,92 Euro.
/sl/DP/mis
ESSEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten
|
07:57
|EU-Klimapolitik: Evonik-Chef fordert Reform der CO₂-Abgabe (Spiegel Online)
|
22.10.25
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Evonik auf 15 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
20.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
17.10.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Minus (finanzen.at)
|
15.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15.10.25
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.10.25
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Evonik-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AGmehr Analysen
|20.10.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
|20.10.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Evonik Buy
|Warburg Research
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|14,90
|-0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Handelsstreit: ATX leichter -- DAX stabil -- Märkte in Fernost ziehen letztlich kräftig an - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt steckt am Montag moderate Verluste ein, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.