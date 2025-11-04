Evonik Aktie
|14,34EUR
|-0,16EUR
|-1,10%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei so schwach gewesen, wie bereits vorab signalisiert, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
20,40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14,29 €
|
Abst. Kursziel*:
42,76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,26%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten
Analysen zu Evonik AGmehr Analysen
|10:27
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:22
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10:27
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:22
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|08:22
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|Evonik Hold
|Warburg Research
|07:38
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|14,33
|-1,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:53
|Evonik Neutral
|UBS AG
|10:49
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:31
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:28
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|10:27
|Evonik Hold
|Warburg Research
|10:05
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|09:29
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:24
|AT & S buy
|Erste Group Bank
|09:02
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:01
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:45
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:40
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|08:35
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Philips Buy
|UBS AG
|08:25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|08:05
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:38
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:16
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|07:15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|07:13
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06:18
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:15
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|05:57
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.