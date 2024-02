Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Freitagmittag fester

Das macht der Euro STOXX 50 am Freitag.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 4 862,84 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,160 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,042 Prozent stärker bei 4 857,41 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 855,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 4 864,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 850,32 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 2,25 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 23.01.2024, einen Stand von 4 465,91 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.11.2023, den Stand von 4 361,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 258,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7,76 Prozent. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,75 Prozent auf 72,52 EUR), Deutsche Börse (+ 1,30 Prozent auf 190,45 EUR), BMW (+ 1,24 Prozent auf 106,38 EUR), Stellantis (+ 1,23 Prozent auf 24,48 EUR) und SAP SE (+ 1,09 Prozent auf 169,04 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Allianz (-2,45 Prozent auf 248,85 EUR), BASF (-2,08 Prozent auf 45,87 EUR), Deutsche Telekom (-1,86 Prozent auf 21,93 EUR), Bayer (-0,66 Prozent auf 28,72 EUR) und Enel (-0,20 Prozent auf 5,92 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 713 372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 409,868 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,12 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

