Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste

Der Euro STOXX 50 gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent auf 4 977,15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,329 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,074 Prozent leichter bei 4 979,06 Punkten, nach 4 982,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 982,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 976,37 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 19.02.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4 763,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 535,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 064,99 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 10,29 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 031,82 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 1,74 Prozent auf 166,06 EUR), TotalEnergies (+ 0,90 Prozent auf 63,29 EUR), UniCredit (+ 0,83 Prozent auf 33,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,59 Prozent auf 116,10 EUR) und adidas (+ 0,35 Prozent auf 200,80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-1,47 Prozent auf 171,46 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,20 Prozent auf 846,34 EUR), Infineon (-0,88 Prozent auf 31,72 EUR), Bayer (-0,72 Prozent auf 26,01 EUR) und Enel (-0,56 Prozent auf 6,03 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 272 303 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 430,172 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,74 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

