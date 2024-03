Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 klettert

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,37 Prozent fester bei 5 049,65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,354 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,038 Prozent schwächer bei 5 029,25 Punkten in den Handel, nach 5 031,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 051,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 013,60 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 872,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Wert von 4 521,47 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wies der Euro STOXX 50 4 130,62 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,90 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 058,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 1,77 Prozent auf 203,80 EUR), Ferrari (+ 1,52 Prozent auf 406,76 EUR), BMW (+ 1,50 Prozent auf 105,68 EUR), UniCredit (+ 1,38 Prozent auf 34,16 EUR) und Eni (+ 1,28 Prozent auf 14,55 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-0,90 Prozent auf 30,94 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,21 Prozent auf 435,60 EUR), Siemens (-0,10 Prozent auf 175,22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,08 Prozent auf 73,56 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,11 Prozent auf 185,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 345 118 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 413,360 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,70 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

