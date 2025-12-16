arGEN-X Aktie
|726,40EUR
|2,00EUR
|0,28%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx trotz eines Studienrückschlages zu Endokriner Orbitopathie von 870 auf 875 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Gerade wegen dieses "Schluckaufs" in der Medikamenten-Pipeline dürfte sich der Pharmakonzern wie schon vor zwei Jahren nun umso mehr auf das Vorantreiben des operativen Geschäfts konzentrieren, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viele Investoren unterschätzten das Lebenszyklus-Management und den Marktausbau für Medikamente. Zudem seien seine Gewinnerwartungen bis 2029 gestiegen, weil er nun mit geringeren Investitionen rechne, so der Experte. Das überkompensiere geringere Gewinnschätzungen für 2030 bis 2035. Diese seien gesunken, weil er nun Endokrine Orbitopathie nicht mehr in seinen Erwartungen berücksichtige./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 16:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 00:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
875,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
724,00 €
|
Abst. Kursziel*:
20,86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
726,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,46%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.mehr Nachrichten
Analysen zu arGEN-X N.V.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|722,60
|-0,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG