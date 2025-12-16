arGEN-X Aktie

726,40EUR 2,00EUR 0,28%
arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

16.12.2025 17:00:14

arGEN-X Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx trotz eines Studienrückschlages zu Endokriner Orbitopathie von 870 auf 875 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Gerade wegen dieses "Schluckaufs" in der Medikamenten-Pipeline dürfte sich der Pharmakonzern wie schon vor zwei Jahren nun umso mehr auf das Vorantreiben des operativen Geschäfts konzentrieren, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viele Investoren unterschätzten das Lebenszyklus-Management und den Marktausbau für Medikamente. Zudem seien seine Gewinnerwartungen bis 2029 gestiegen, weil er nun mit geringeren Investitionen rechne, so der Experte. Das überkompensiere geringere Gewinnschätzungen für 2030 bis 2035. Diese seien gesunken, weil er nun Endokrine Orbitopathie nicht mehr in seinen Erwartungen berücksichtige./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 16:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 00:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
875,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
724,00 € 		Abst. Kursziel*:
20,86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
726,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,46%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

17:00 arGEN-X Outperform Bernstein Research
15.12.25 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.12.25 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 arGEN-X Neutral UBS AG
15.12.25 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
