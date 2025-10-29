EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Danone-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 29.10.2024 wurden Danone-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Danone-Papiers betrug an diesem Tag 67,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 149,120 Danone-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Danone-Aktie auf 78,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 640,32 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Danone bezifferte sich zuletzt auf 50,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at