Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Danone-Investition
|
29.10.2025 10:04:44
EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor einem Jahr abgeworfen
Am 29.10.2024 wurden Danone-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Danone-Papiers betrug an diesem Tag 67,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 149,120 Danone-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Danone-Aktie auf 78,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 640,32 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,40 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Danone bezifferte sich zuletzt auf 50,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
