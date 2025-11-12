EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Danone-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Danone-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Danone-Aktie betrug an diesem Tag 54,18 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,457 Danone-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 457,73 EUR, da sich der Wert einer Danone-Aktie am 11.11.2025 auf 78,98 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 45,77 Prozent vermehrt.

Danone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at