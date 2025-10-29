Danone Aktie

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

29.10.2025 11:39:08

Danone Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone von 78 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen schrieben inzwischen erfolgreich am zweiten Kapitel von "Renew Danone", schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seinem Resümee zum dritten Quartal des Nahrungsmittelkonzerns./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
77,44 € 		Abst. Kursziel*:
11,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
77,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

