Danone Aktie
|77,40EUR
|-0,54EUR
|-0,69%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
29.10.2025 06:07:54
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti stockte ihre Ergebnisprognose ür 2025 am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts minimal auf. Die Aktien der Franzosen bleiben auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
77,82 €
|
Abst. Kursziel*:
9,23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
77,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,82%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.mehr Analysen
|12:29
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Danone Buy
|UBS AG
|06:07
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|77,40
|-0,69%
