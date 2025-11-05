Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnender Danone-Einstieg? 05.11.2025 10:05:10

EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Danone-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.11.2022 wurden Danone-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Danone-Anteile letztlich bei 50,04 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Danone-Aktie investierten, hätten nun 1,998 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 77,16 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,20 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Danone belief sich zuletzt auf 49,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Danone S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.mehr Analysen

05.11.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Danone Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Danone Buy UBS AG
29.10.25 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Danone S.A. 78,90 1,94% Danone S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen