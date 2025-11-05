EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Danone-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.11.2022 wurden Danone-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Danone-Anteile letztlich bei 50,04 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Danone-Aktie investierten, hätten nun 1,998 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 77,16 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,20 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Danone belief sich zuletzt auf 49,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at