Danone-Investment im Blick 19.11.2025 10:05:09

EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Danone-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Danone-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 62,78 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Danone-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 159,293 Danone-Anteilen. Die gehaltenen Danone-Anteile wären am 18.11.2025 12 383,47 EUR wert, da der Schlussstand 77,74 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 12 383,47 EUR, was einer positiven Performance von 23,83 Prozent entspricht.

Am Markt war Danone jüngst 50,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 4kclip / Shutterstock.com

18.11.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Danone Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Danone Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Danone S.A. 77,98 0,26%

