Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Gute Nachfrage
|
28.10.2025 11:35:39
Danone-Aktie dennoch in Rot: Umsatz zieht deutlich an - Jahresausblick bestätigt
Das Management um Konzernchef Antoine de Saint-Affrique sieht den Hersteller von Actimel, Fruchtzwergen und Volvic-Wasser weiter auf Kurs, die ausgegebenen Jahresziele zu erreichen. Der Umsatz soll weiter auf vergleichbarer Basis um 3 bis 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Das bereinigte operative Ergebnis soll dabei stärker zulegen als der Erlös.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz vor allem in der Region China, Nordasien und Ozeanien. Hier zog die Nachfrage auf vergleichbarer Basis um 13,8 Prozent an. In Europa betrug das Plus 2,6 Prozent und in Nordamerika 1,5 Prozent. In Lateinamerika wurde ein Wachstum von 4,3 Prozent verbucht.
Im EURONEXT-Handel notiert die Danone-Aktie zeitweise 0,97 Prozent im Minus bei 77,28 Euro.
/err/mne/stk
PARIS (dpa-AFX)
