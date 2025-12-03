Danone Aktie
EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danone von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Danone-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 51,22 EUR wert. Bei einem Danone-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,524 Danone-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 76,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 497,46 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 49,75 Prozent.
Alle Danone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 50,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
