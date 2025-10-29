Danone Aktie
|77,40EUR
|-0,54EUR
|-0,69%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Die Franzosen hätten hervorragend abgeschnitten, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht und eine Telefonkonferenz. Die Bewertung der Aktien liege allerdings etwa auf Branchenniveau./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Hold
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
77,56 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
77,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,39%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
