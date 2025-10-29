Danone Aktie

77,40EUR -0,54EUR -0,69%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

29.10.2025 12:29:09

Danone Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Die Franzosen hätten hervorragend abgeschnitten, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht und eine Telefonkonferenz. Die Bewertung der Aktien liege allerdings etwa auf Branchenniveau./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

