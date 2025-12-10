EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Danone-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Danone-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 52,38 EUR wert. Bei einem Danone-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 190,913 Danone-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.12.2025 14 444,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 75,66 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 44,44 Prozent vermehrt.

Danone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at