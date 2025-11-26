EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Danone-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Danone-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,28 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,556 Danone-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2025 120,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77,18 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 20,07 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Danone belief sich jüngst auf 49,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at