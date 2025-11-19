LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Performance im Blick
|
19.11.2025 10:05:09
EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 577,30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,173 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf 611,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,89 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,89 Prozent.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wurde am Markt mit 308,02 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
