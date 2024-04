EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Prosus eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden Prosus-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Prosus-Aktie letztlich bei 33,01 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 302,975 Prosus-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 808,99 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Papiers am 28.03.2024 auf 29,08 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,91 Prozent verringert.

Prosus war somit zuletzt am Markt 74,10 Mrd. Euro wert. Prosus-Papiere wurden am 11.09.2019 zum ersten Mal an der Börse ASX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Prosus-Papier bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at