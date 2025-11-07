ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|ASML NV-Investment im Blick
|
07.11.2025 10:04:27
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML NV-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ASML NV-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 339,25 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,948 ASML NV-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 895,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 639,06 EUR wert. Damit wäre die Investition um 163,91 Prozent gestiegen.
ASML NV wurde jüngst mit einem Börsenwert von 351,40 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ASML
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
07.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
07.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu ASML NVmehr Analysen
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|15.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|873,70
|-2,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.