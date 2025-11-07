ASML NV Aktie

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

ASML NV-Investment im Blick 07.11.2025 10:04:27

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML NV-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen ASML NV-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ASML NV-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 339,25 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,948 ASML NV-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 895,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 639,06 EUR wert. Damit wäre die Investition um 163,91 Prozent gestiegen.

ASML NV wurde jüngst mit einem Börsenwert von 351,40 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ASML

20.10.25 ASML NV Buy UBS AG
17.10.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
16.10.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
16.10.25 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.25 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

ASML NV 873,70 -2,00% ASML NV

