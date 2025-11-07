Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

Euro STOXX 50-Performance 07.11.2025 09:29:52

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge

So bewegt sich der Euro STOXX 50 morgens.

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,26 Prozent auf 5 625,95 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,844 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,118 Prozent auf 5 617,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 611,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 630,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 617,82 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,675 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 613,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 332,07 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 851,96 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 14,40 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 734,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,72 Prozent auf 94,42 EUR), BMW (+ 1,26 Prozent auf 85,36 EUR), adidas (+ 0,78 Prozent auf 160,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,77 Prozent auf 58,64 EUR) und SAP SE (+ 0,73 Prozent auf 219,55 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-0,58 Prozent auf 5,53 EUR), Bayer (-0,23 Prozent auf 26,45 EUR), Rheinmetall (-0,18 Prozent auf 1 705,00 EUR), Siemens Energy (-0,14 Prozent auf 104,45 EUR) und Allianz (+ 0,00 Prozent auf 353,30 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 311 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 351,399 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
