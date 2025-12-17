TotalEnergies Aktie
EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der TotalEnergies-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des TotalEnergies-Papiers betrug an diesem Tag 34,22 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hat, hat nun 2,922 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.12.2025 159,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,50 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59,25 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 120,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
