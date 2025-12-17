Totalenergies verkauft Hälfte von griechischem Energieportfolio

Von Anthony O. Goriainoff

DOW JONES--Totalenergies verkauft die Hälfte seines griechischen Energieportfolios an die spanische Investmentgesellschaft Asterion Industrial Partners. Der Wert des Portfolios wird mit rund einer halben Milliarde Euro angegeben. Wie der französische Energiekonzern weiter mitteilte, wird er einen Anteil von 50 Prozent an den 424-Megawatt-Wind- und Solarenergieanlagen behalten und diese weiter betreiben. Zudem wird Totalenergies weiterhin garantierter Abnehmer der Produktion bleiben und den größten Teil des dort erzeugten Stroms vermarkten, sobald die Regulierung der Stromtarife durch die griechische Regierung ausläuft.

