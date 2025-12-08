VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Performance im Blick
|
08.12.2025 10:04:39
EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die VINCI-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der VINCI-Aktie betrug an diesem Tag 85,92 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,164 VINCI-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 140,36 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Papiers am 05.12.2025 auf 120,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 40,36 Prozent vermehrt.
Am Markt war VINCI jüngst 68,11 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
