EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse ASX Handel mit der Wolters Kluwer-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,14 EUR. Bei einem Wolters Kluwer-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,114 Wolters Kluwer-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 96,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 003,73 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +200,37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer belief sich zuletzt auf 22,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at