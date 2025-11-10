Wolters Kluwer Aktie

93,88EUR -3,72EUR -3,81%
Wolters Kluwer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

10.11.2025 12:55:20

Wolters Kluwer Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 175 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Natürlich gebe es hinsichtlich möglicher KI-Konkurrenz mittelfristig einige Fragen bei Informationsdienstleistern, schrieb Nick Dempsey am Freitagabend. Für das gebotene Wachstum und die Widerstandskraft seien die Papiere der Niederländer allerdings zu günstig./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
96,76 € 		Abst. Kursziel*:
39,52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
93,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,80%
Analyst Name::
Nick Dempsey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:55 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
07.11.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
06.11.25 Wolters Kluwer Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
05.11.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
Wolters Kluwer N.V. 93,88 -3,81%

Wolters Kluwer N.V. 93,88 -3,81% Wolters Kluwer N.V.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

