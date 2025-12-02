Ahold Delhaize Aktie
EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32,68 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,060 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 01.12.2025 109,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,85 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,70 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Ahold Delhaize (Ahold) eine Marktkapitalisierung von 31,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
