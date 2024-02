Euronext-Handel: CAC 40 am Freitagnachmittag mit Zuschlägen

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,71 Prozent höher bei 7 967,72 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,455 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,131 Prozent auf 7 921,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7 911,60 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 970,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 907,84 Einheiten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 388,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.11.2023, wies der CAC 40 7 277,93 Punkte auf. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, bei 7 317,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,80 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 7 970,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 734 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 409,868 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,92 erwartet. Mit 8,30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

