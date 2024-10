Ex-Kanzler Kurz gründete Firma im Ex-OMV-Umfeld

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Statement Kurz-Sprecher im dritten Absatz ---------------------------------------------------------------------

Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat eine neue Firma gegründet. Das berichtete der Standard am Mittwoch. An der "KFF Vision Green", die mit chemischen Produkten handelt und am Mittwoch im Firmenbuch eingetragen wurde, sind neben Kurz der Unternehmer Markus Friesacher und Emanuel Fussenegger beteiligt.

Letzterer soll in Abu Dhabi gemeldet und "beste Verbindungen" zu Ex-OMV-Chef Rainer Seele haben, so der "Standard". Im deutschen Firmenbuch scheine er etwa als Prokurist der Seele Consulting Group GmbH auf. Ihren Sitz hat die Gesellschaft in der Wiener Fichtegasse, die "in Wahrheit eine Bürogemeinschaft ist, die auch Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, Ex-Finanzminister Gernot Blümel und Ex-Kurz-Kabinettschef Bernhard Bonelli beherbergt", schreibt die Zeitung.

Die "KFF Vision Green" handle mit "Waren aller Art, insbesondere mit chemischen Produkten, die synthetisch hergestellt werden", steht im Gesellschaftsvertrag. Das Unternehmen werde im Handel mit "AdBlue" aktiv sein. "AdBlue" wir eingesetzt, um die Freisetzung von Stickoxiden bei Dieselmotoren zu reduzieren, teilte ein Sprecher von Kurz der APA mit.

Die neue Firma ist keineswegs Kurz' erster Ausflug ins Unternehmertum. Seit seinem Ausstieg aus der Politik hat er etwa Investmentfirmen gegründet und ist im Bereich der Cybersecurtiy aktiv. Friesacher, der wie Kurz und der dritte Eigentümer zu je einem Drittel berechtigt ist, war etwa als Senior Vice President der OMV tätig. 2018 kaufte er die Gmundner Keramik-Manufaktur.

ji/wim

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com