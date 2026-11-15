Expedia Aktie

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WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

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15.11.2026 18:51:03

Expedia: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Expedia (NASDAQ:EXPE) raised its full-year outlook after third-quarter gross bookings and revenue topped expectations. The travel booking marketplace is using operating leverage and technology automation to expand margins while capturing new demand across corporate and consumer channels. That structural efficiency gives the business breathing room as online search behavior shifts toward conversational platforms. Three takeaways from the call highlight how management is positioning the business for durable compound growth.

Expedia is scaling its business-to-business (B2B) division by integrating acquisitions like CarTrawler and providing custom software templates for global partners like Qantas. This segment already serves 75,000 partners and expands market reach beyond traditional direct-to-consumer booking channels.

While third-party artificial intelligence (AI) tools diversify how consumers discover trips, managing live inventories, complex payment flows, and customer service disruptions requires massive backend scale. Expedia relies on its high direct-booking share and loyalty tiers to preserve customer relationships even as discovery spreads to new platforms.

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Expedia Inc. 233,60 -0,76% Expedia Inc.

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