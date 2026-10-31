FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
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31.10.2026 20:19:00
FedEx: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its calendar third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, FedEx (NYSE:FDX) raised its full-year adjusted earnings per share (EPS) guidance range to $18 to $18.60 per share. The move reflects expanding operating margins from network integration and pricing discipline. Long-term investors can see cost reductions translating directly into higher cash generation. Three things management said stand out.
The company is merging Express and Ground networks into one unified system, called Network 2.0, to eliminate duplicate routes and facilities. Management has already closed 260 stations while boosting volume density across remaining hubs.
Capital discipline is freeing up cash for direct shareholder returns. FedEx generates substantial adjusted free cash flow, which is total cash flow minus capital expenditures, allowing management to reduce total share count without sacrificing network investments.
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|Bernstein Research
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
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|Bernstein Research
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|FedEx Overweight
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|FedEx Outperform
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|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
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|24.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|Fedex Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|50 675,00
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|FedEx Corp.
|280,50
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