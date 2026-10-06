Stripe Aktie
WKN DE: ASTR77 / ISIN: NET0000STR77
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06.10.2026 19:05:52
FedEx, Stripe Partner To Use Shipping Data For SMB Financing, Add 50+ Payment Methods
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Nachrichten zu FedEx Corp.
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01.10.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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24.09.26
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21.09.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
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21.09.26
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17.09.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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10.09.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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03.09.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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27.08.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FedEx-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Stripe
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Aktien in diesem Artikel
|Fedex Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|46 420,00
|-1,23%
|FedEx Corp.
|256,30
|-0,04%
|Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs
|37,77
|1,40%
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