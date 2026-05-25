Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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25.05.2026 22:10:06
Ferrari Unveils Luce, Its First Fully Electric Car
The Italian sports car maker unveiled Luce, its first all-electric model, on Monday amid wider worries about the luxury E.V. market.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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