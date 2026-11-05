Ferrari Aktie
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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die in US-Dollar bewerteten Ferrari-Aktien mit "Outperform" wieder in die Bewertung aufgenommen. Analyst Harry Martin nannte für sie in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie ein Ziel von 490 Dollar. Wie er schrieb, sei der Sportwagenbauer ein einzigartiges Unternehmen mit Luxus- und Technologie-Charakter. Dies sei hinlänglich bekannt, doch offen sei, welchen Multiplikator dies verdiene. Seiner Einschätzung nach ist ein Bewertungsaufschlag gegenüber dem Luxussektor gerechtfertigter denn je./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
490,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
374,15 €
|
Abst. Kursziel*:
30,96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
377,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,96%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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