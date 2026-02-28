NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
28.02.2026 13:00:00
Forget Tech Stocks: The Utility Play That Could Outperform Nvidia
Nvidia's (NASDAQ: NVDA) stock is up over 700% in the last three years. That has absolutely crushed the S&P 500, which has gained about 70%. The semiconductor giant has cashed in on the AI boom as technology companies can't seem to get enough of its chips. While tech companies need Nvidia's chips to support their AI ambitions, those semiconductors can't run without power. That plays right into Brookfield Renewable's (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) strengths. The leading renewable energy company could outperform an investment in Nvidia in the coming years as power demand surges and chip competition intensifies.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
27.02.26
|NVIDIA-Aktie verliert trotz Rekordzahlen deutlich: Jim Cramer erklärt die Hintergründe (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
27.02.26