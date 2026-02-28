NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

28.02.2026 13:00:00

Forget Tech Stocks: The Utility Play That Could Outperform Nvidia

Nvidia's (NASDAQ: NVDA) stock is up over 700% in the last three years. That has absolutely crushed the S&P 500, which has gained about 70%. The semiconductor giant has cashed in on the AI boom as technology companies can't seem to get enough of its chips. While tech companies need Nvidia's chips to support their AI ambitions, those semiconductors can't run without power. That plays right into Brookfield Renewable's (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) strengths. The leading renewable energy company could outperform an investment in Nvidia in the coming years as power demand surges and chip competition intensifies.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
