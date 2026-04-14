Handel in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,62 Prozent höher bei 25 793,98 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,515 Prozent auf 25 514,55 Punkte an der Kurstafel, nach 25 383,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 514,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 804,98 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 24 380,73 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 25 465,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18 796,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 6,66 Prozent auf 454,99 USD), JDcom (+ 6,05 Prozent auf 30,69 USD), Axon Enterprise (+ 6,02) Prozent auf 381,28 USD), Amazon (+ 4,96 Prozent auf 251,80 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,74 Prozent auf 664,64 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Charter A (-3,87 Prozent auf 217,55 USD), Intel (-3,82 Prozent auf 62,69 USD), Linde (-2,60 Prozent auf 495,63 USD), Fastenal (-2,47 Prozent auf 44,67 USD) und Baker Hughes (-1,98 Prozent auf 61,32 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 17 098 195 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,897 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at