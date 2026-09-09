FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
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09.09.2026 16:30:01
FormFactor Director Sells 2,100 Shares
Kelley Steven-Waiss, Director of FormFactor (NASDAQ:FORM), reported a sale of 2,100 shares of common stock on Sept. 3, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($96.10); post-transaction value based on Sept. 3, 2026, market close ($96.76).
FormFactor is an established semiconductor test solutions provider headquartered in Livermore, California, with a workforce of 2,153 employees and a market capitalization of $8.8 billion. The company maintains a competitive position through specialized expertise in probe card technology and test systems, serving as a critical infrastructure provider within the semiconductor manufacturing ecosystem. With TTM revenue of $902.2 million and net income of $115.5 million, FormFactor demonstrates strong operational performance and profitability within its specialized market segment.
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