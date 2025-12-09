Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
09.12.2025 14:13:38
Formycon-Aktie nach Deal für Keytruda-Biosimilar gesucht
Formycon habe noch 2025 Anspruch auf Zahlungen in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags durch Zydus, hieß es. Hinzu kommen weitere Zahlungen, die vom Erreichen bestimmter Meilensteine abhängen, dabei gehe es voraussichtlich um eine Summe im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Nach der Markteinführung soll Formycon zudem einen mittleren zweistelligen Prozentsatz an den in den beiden Ländern erzielten Bruttoerlösen erhalten.
"Die Partnerschaft mit Zydus für die USA und Kanada ist ein bedeutender Meilenstein für uns", sagte Unternehmenschef Stefan Glombitza. Zydus verfüge bereits heute über eine starke kommerzielle Präsenz in den USA, wo das Unternehmen fast die Hälfte seines weltweiten Umsatzes erziele.
Der Nachahmer FYB206 ist ein wichtiger Hoffnungsträger für die Bayern. Das Originalpräparat Keytruda ist eines der umsatzstärksten Arzneimittel weltweit. Der US-Konzern Merck & Co (Merck) hatte mit dem Krebsmedikament (Wirkstoff Pembrolizumab) allein im vergangenen Jahr fast 30 Milliarden Dollar erlöst. Da die wichtigsten Patente für das Mittel in wenigen Jahren auslaufen, dürfte es einen Ansturm der Biosimilarhersteller geben. Formycon selbst will dabei laut früheren Aussagen ganz vorne mitmischen.
