Freitagshandel in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus

Der MDAX zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,33 Prozent fester bei 26 339,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 238,728 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,026 Prozent stärker bei 26 259,33 Punkten, nach 26 252,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 259,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 613,08 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,612 Prozent nach oben. Der MDAX stand vor einem Monat, am 03.04.2024, bei 27 057,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 651,30 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, bei 27 434,78 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,86 Prozent. Bei 27 286,23 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 6,27 Prozent auf 74,60 EUR), HENSOLDT (+ 5,78 Prozent auf 37,70 EUR), PUMA SE (+ 4,60 Prozent auf 44,77 EUR), Nemetschek SE (+ 4,06 Prozent auf 83,25 EUR) und Ströer SE (+ 3,94 Prozent auf 62,05 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Sixt SE St (-12,71 Prozent auf 79,00 EUR), Aurubis (-11,03 Prozent auf 66,95 EUR), Delivery Hero (-4,73 Prozent auf 25,96 EUR), freenet (-3,01 Prozent auf 25,16 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,34 Prozent auf 39,26 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 352 212 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 18,257 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. RTL-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,78 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at