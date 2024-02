Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Gewinnen

Der CAC 40 behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent auf 7 616,47 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,386 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,470 Prozent auf 7 624,45 Punkte an der Kurstafel, nach 7 588,75 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 626,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 614,60 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,348 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 02.01.2024, den Wert von 7 530,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, notierte der CAC 40 bei 7 060,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.02.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 166,27 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,14 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 702,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten registriert.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Das Handelsvolumen der Crédit Agricole-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 385,923 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,70 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at