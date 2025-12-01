LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

643,50EUR 7,10EUR 1,12%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.12.2025 08:57:07

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH von 635 auf 715 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäische Luxusbranche stehe in den Startlöchern für mehr Wachstumsdynamik 2026, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick. Dabei sei die Abweichung in der währungsbereinigten Wachstumsprognose für den schwächsten und den besten deutlich geringer als in den vergangenen Jahren. Cochrane hält eine Neubewertung für möglich, bevor im Jahresverlauf die Gewinnerwartungen am Markt anziehen. LVMH und Burberry bleiben seine Favoriten, zu denen sich nun auch Richemont gesellen./ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
715,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
639,10 € 		Abst. Kursziel*:
11,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
643,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Analysen

08:57 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
04.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
20.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 643,50 1,12% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

10:01 Airbus Buy Deutsche Bank AG
09:54 Airbus Overweight Barclays Capital
08:57 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
08:56 Hermès Buy Deutsche Bank AG
08:55 Richemont Buy Deutsche Bank AG
08:49 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
08:49 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
08:48 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
08:47 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
08:45 Instone Real Estate Group Hold Deutsche Bank AG
08:40 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
08:15 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:14 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:13 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:12 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
08:08 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08:08 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:03 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:17 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:17 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:07 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
06:57 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:39 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:38 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:34 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:18 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:16 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 PUMA Halten DZ BANK
28.11.25 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.11.25 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
28.11.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Deutsche Börse Neutral UBS AG
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
28.11.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
28.11.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
28.11.25 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen