LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|643,50EUR
|7,10EUR
|1,12%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH von 635 auf 715 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäische Luxusbranche stehe in den Startlöchern für mehr Wachstumsdynamik 2026, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick. Dabei sei die Abweichung in der währungsbereinigten Wachstumsprognose für den schwächsten und den besten deutlich geringer als in den vergangenen Jahren. Cochrane hält eine Neubewertung für möglich, bevor im Jahresverlauf die Gewinnerwartungen am Markt anziehen. LVMH und Burberry bleiben seine Favoriten, zu denen sich nun auch Richemont gesellen./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
715,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
639,10 €
|
Abst. Kursziel*:
11,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
643,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|643,50
|1,12%
