LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|625,60EUR
|2,10EUR
|0,34%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 680 auf 725 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Luxusgütersektor habe hoffentlich das Schlimmste hinter sich, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2026 vom Mittwochabend. Nach der von ihr erwarteten Stagnation 2025 sollte das organische Umsatzwachstum im Schnitt bei fünf Prozent liegen. Für die Gewinne (EPS), die im laufenden Jahr wohl um zwölf Prozent gesunken seien, prognostiziert sie einen Anstieg in dieser Größenordnung. Die Erholung sei allerdings noch in einem frühen Stadium. Richemont und die jüngst hochgestufte LVMH sind die Favoriten der Expertin. Zudem rät sie bei EssilorLuxottica nun zum Kauf. Dagegen stufte sie Prada ab./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
725,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
623,10 €
|
Abst. Kursziel*:
16,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
625,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,89%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
