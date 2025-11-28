LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|628,00EUR
|1,40EUR
|0,22%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit unterstrich Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihre positiven Geschäftserwartungen für das kommende Jahr. Das Kursziel hob sie von 545 auf 610 Euro an, beließ die Einstufung aber auf "Neutral". Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwartet sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege. Das schwierige Umfeld dürfte für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont, sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group weiter positiv und stufte Moncler sowie Salvatore Ferragamo hoch. Vorsichtiger bleibt sie bei Kering und Swatch und stufte Burberry ab. Bei LVMH sei das Potenzial nach dem jüngsten Kursanstieg begrenzt, und die Schätzungen für 2026 und 2027 preisten schon ein stabileres Umfeld ein./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
610,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
627,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,84%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
628,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,87%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
27.11.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen CAC 40 steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 letztendlich fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht am Mittwochmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
26.11.25
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Analysen
|07:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|04.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|04.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|27.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|627,90
|0,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:40
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|06:37
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:32
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|27.11.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Kering Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|27.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|27.11.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital