Freitagshandel in Wien: ATX zum Start mit grünem Vorzeichen

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,76 Prozent auf 3 397,72 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 107,672 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,128 Prozent auf 3 376,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 372,09 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 374,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 398,73 Punkten lag.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,15 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 16.01.2024, bei 3 383,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 261,95 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 16.02.2023, einen Stand von 3 500,85 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,419 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 489,80 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell BAWAG (+ 1,80 Prozent auf 51,00 EUR), voestalpine (+ 1,66 Prozent auf 25,72 EUR), Andritz (+ 1,52 Prozent auf 60,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,43 Prozent auf 42,65 EUR) und OMV (+ 0,92 Prozent auf 40,52 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Telekom Austria (-0,89 Prozent auf 7,83 EUR), IMMOFINANZ (-0,47 Prozent auf 21,25 EUR), Lenzing (-0,16 Prozent auf 31,15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,00 Prozent auf 21,54 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 23,35 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 534 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 21,748 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. In puncto Dividendenrendite ist die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at