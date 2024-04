Fresenius SE-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Einführung des Medikaments Tyenne in den USA sei ein wichtiger Meilenstein für den Gesundheitskonzern, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Nachahmermittel sei von Bedeutung für die Medizintochter Kabi und damit auch für den Gesamtkonzern.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 26,86 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 52,64 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 378 726 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 sank die Aktie um 4,3 Prozent. Am 08.05.2024 werden die Kennzahlen für Q1 2024 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 08:18 / CET





